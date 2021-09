Juristar reagerer på at Stortinget ikkje vil kontrollerast av Riksrevisjonen

innenriks

– No er det heile i eit slags limbo. Det er uforsvarleg. Stortinget har ikkje fått på plass ein internrevisjon. Det er heller ingen ekstern verksemdskontroll, seier jussprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg ved Juridisk fakultet i Oslo til Aftenposten.

I 100 år kontrollerte Riksrevisjonen at Stortinget vart drive etter lover og reglar. Dagens riksrevisor Per-Kristian Foss ville halde fram den tradisjonen, men i 2017 sette presidentskapet foten ned.

– Vi hadde gjennomført to tredelar av ein revisjon om IT-tryggleik i Stortinget. Så opplevde vi at Stortingets presidentskap greip inn og sa stopp, sa Foss til Aftenposten tysdag.

Høgberg sat i Harbergutvalet som greidde ut Stortingets kontrollfunksjon. Presidentskapet fekk utgreiinga på bordet i februar i år. Ho seier det var semje i utvalet om at Stortinget burde få på plass ein intern revisor.

– Slik eg forstod det, var det ein føresetnad for arbeidet til utvalet at Riksrevisjonen hadde moglegheit for å føre denne kontrollen fram til ei alternativ løysing eventuelt kom på plass, seier ho.

Tidlegare sivilombodsmann Arne Fliflet seier at ein må skilje mellom dei folkevalde og administrasjonen, som er ein del av forvaltninga.

– Den bør Riksrevisjonen kunne kontrollere.

(©NPK)