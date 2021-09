Innbyggjarar i Bergen blir bedne om å vaksinere seg før 8. oktober

innenriks

Årsaka er at kommune nærmar seg sluttfasen på massevaksinasjonen mot covid-19, fortel dei på nettsidene sine.

– Vi har ei viktig melding til alle som har venta på å vaksinere seg: No gjeld det å nytte tilbodet medan vi enno har det. Vi treng framleis at om lag 23.000 innbyggjarar fullfører vaksinasjonen for å kunne nå målet om at 90 prosent av den vaksne befolkninga skal ha fullvaksinert seg, seier helsebyråd Beate Husa (KrF).

Over 80 prosent av innbyggjarane i Bergen over 18 år er no fullvaksinerte. 20.339 innbyggjarar (8,7 prosent) er delvaksinerte og har dermed ikkje fått dose to.

(©NPK)