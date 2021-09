Drapsetterforsking etter funn av to døde på Kolbotn – ein av dei var politimann

innenriks

Operasjonssentralen til politiet fekk melding via AMK om ei alvorleg valdshending i ei leilegheit på Kolbotn klokka 1.16.

Politi og ambulanse rykte omgåande ut til staden. Der vart det funne to vaksne personar i 40-åra med store skadar. Begge vart stadfesta døde på staden. Dei avdøde er mann og kone, opplyser politiet.

– Pårørande er varsla, og barnet til paret blir vareteke av nær familie, seier politiadvokat Nina Marthinsen.

Har jobba som politimann

NRK skriv at mannen har bakgrunn frå politiet, men at han dei siste åra har vore tilsette på Politihøgskolen. Politihøgskolen stadfestar at ein av dei døde er tilsett hos dei.

«Dette er en tragisk sak, og våre tanker går naturlig nok til familie, venner og kolleger som berøres av dødsfallene. Ansatte ved Politihøgskolen ivaretas nå i tråd med de prosedyrar vi har», skriv pressevakt Rune Kvernen ved høgskulen til NRK.

Politiet er i full gang med etterforsking. Dei gjennomfører mellom anna kriminaltekniske undersøkingar i bustaden.

Trur ikkje fleire har vore involvert

Politiet skriv at dei to ikkje har vore registrerte i nokon saker hos dei tidlegare.

– Det er ingen opplysningar per no som tyder på at andre personar er involverte i hendinga, seier Marthinsen.

– Av omsyn til etterforskinga har vi framleis ingen opplysningar å gi om dødsårsak eller annan hendingsgang, seier ho.

Politiet seier at dei per onsdag formiddag ikkje har nokon fleire opplysningar, men at dei vil komme med ei oppdatering i løpet av ettermiddagen.