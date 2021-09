innenriks

Tysdag kveld vart det kjent at Stortingsadministrasjonen har hyra inn advokatar til å sjå på dei skattemessige sidene av ordninga. No fortel Aftenposten at også resten av gjennomgangen skal gjerast av eksterne.

«Administrasjonen bes om å gjennomføre en ekstern gjennomgang av regler og kontroll med pendlerboliger», heiter det i vedtaket, som avisa har fått tilsendt.

Avgjerda kjem etter at stortingsfleirtalet tysdag tok til orde for det same.