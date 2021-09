Datatilsynet vil ikkje ta i bruk Facebook

innenriks

– Vi har valt å ikkje gå inn på Facebook fordi vi meiner at behandlinga av personopplysningar medfører ein for høg risiko for rettane og fridommane til brukarane, seier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

Forvaltningsorganet skriv vidare at dei har vurdert at dei ved eit eventuelt nærvær på Facebook ikkje ville ha oppfylt alle vilkåra i personvernforordninga om felles behandlingsansvar.

– Vi trur at dei som hadde ønskt å besøkje Datatilsynets side på Facebook, ville hatt ei forventning om at vi visste kva som vart lagra dersom dei til dømes klikka liker på vår side, eller kva slags opplysningar som vart registrerte berre ved å besøkje sida vår. Og det kan vi rett og slett ikkje svare på, seier Thon.

(©NPK)