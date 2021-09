innenriks

Det var berre to som stemte imot forslaget, og dermed vart det eit soleklart fleirtal for å gjere Bardufoss om til ein by, skriv Folkebladet.

– Dette er ein gledesdag, ja faktisk den beste dagen min som politikar, sa varaordførar Martin Nymo (H) i Målselv kommune.

Då bystatusvedtaket var eit faktum, tok han fram alkoholfri musserande som dei skålte med for å feire den ferske bystatusen.

(©NPK)