Anders Beyer fråtrer som direktør for Festspillene i Bergen – styret har ikkje lenger tillit til han

innenriks

Styret i Festspillene opplyser at dei i starten av august fekk eit eksternt varsel mot Beyer.

– Innhaldet i varselet var alvorleg, og styret vedtok at det skulle setjast i verk ei ekstern undersøking. Styret engasjerte Advokatfirmaet Hjort til å gjennomføre undersøkinga, opplyser styret.

Advokatfirmaet leverte rapporten sin til styret 17. september 2021.

«Styret har gjort sine vurderingar basert på rapportens konklusjon om de faktiske forhold», står det i meldinga. Vidare står det at styrt derfor ikkje lenger har tillit til Beyer og har vedteke å seie opp arbeidsavtalen med han.

Styret ønskjer ikkje å gå nærare inn på hendingsgangen.

I tråd med Beyers arbeidsavtale utløyser dette umiddelbar fratreden med lønn i tolv månader, noko som utgjer inntil 1,9 millionar kroner, skriv styret.

– Beyer har vore ein dyktig kunstnarisk leiar for Festspillene, og har leidd oss til program som har engasjert og provosert. Eg vil derfor takke han for den innsatsen han har lagt ned gjennom ni år. Vi er naturlegvis lei for at Beyers engasjement skulle ende på denne måten, seier Thorhild Widvey, styreleiar i Festspillene i Bergen.

Dei 70. Festspillene i Bergen går som planlagt i perioden frå 25. mai til 8. juni 2022.