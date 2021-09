innenriks

Dei siste sju dagane er det i snitt registrert 761 koronasmitta per dag. Tilsvarande snitt for sju dagar sidan låg på 1.186, så trenden er stadig fallande, slik han har vore i nesten to veker.

Tysdag var 119 koronapasientar innlagde på sjukehus. Det var tre færre enn dagen før.

35 av pasientane ligg på intensivavdeling, og blant dei er 21 på respirator. Det er to fleire på intensiv og éin fleire på respirator enn måndag, ifølgje Helsedirektoratets oversikt.

