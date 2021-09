Store forseinkingar og innstillingar i togtrafikken

innenriks

Problemet oppstod tidleg tysdag morgon, ifølgje Bane Nor. Det var tysdag formiddag ikkje mogleg å seie noko om kor raskt trafikken kan vere tilbake i normalt gjenge. Bane Nor varslar oppdatert informasjon klokka 12.

– Vi jobbar på spreng med å utbetre problemet. Toga går, men det er forseinkingar, dessverre, seier pressevakt Stine Strachan i Bane Nor til NTB.

Ho ber reisande følgje med på opplysningar frå togselskapa for å få oppdatert opplysningar om avgangar og forseinkingar. Vy melder om at færre spor er i bruk og at toga derfor vil køyre i kø.

– Du må rekne med forseinkingar og innstillingar, skriv Vy.

Hos Flytoget er annankvar avgang innstilt fram til over klokka 12.

