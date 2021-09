innenriks

Det kom fram på ein pressekonferanse i samband med Aps landsstyremøte tysdag.

Men gjennomgangen vil òg ha som mål å byggje vidare på det som fungerte godt i valkampen, understreka Støre, som viste til at Ap har like mange mandat i det nye Stortinget som i det gamle etter at Jan Bøhler melde overgang til Senterpartiet.

Ifølgje Støre er Ap no blant dei leiande sosialdemokratiske partia i Europa.

– Det gir ein god sjølvtillit. Eg meiner Arbeidarpartiet har potensial oppover, sa han.

