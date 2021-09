Støre: Viktig at vi rettar ryggen og er stolte

innenriks

– Det er viktig for meg at vi rettar ryggen og er stolte av den innsatsen som vi gjorde saman, for det gav seg ikkje sjølv. Men det var fordi vi vart attkjennande, var vanlege folks interesseparti og kom opp med veldig konkrete svar på viktige utfordringar, seier Støre til NTB.

– Og at veljarane mot slutten av valkampen opna opp for at eit styringsparti voks. Så dei siste prosentane på slutten av valkampen er eit uttrykk for at vi vart attkjennande som det, legg han til.

I talen til landsstyret viste Støre til at Ap auka med 9 prosentpoeng frå meiningsmålingar i januar i år til valresultatet på 26,3 prosent. Han framheva at partiet fekk fleirtal i dei tre nordlegaste fylka og i Innlandet, og auka oppslutninga i fagrørsla.

Ord som «ståpåvilje», «snuoperasjon» og «systematisk arbeid» forklarer korleis stemninga har snudd, meinte han.

Ambisjonar om å nå opp på 30-talet

Støre meiner Arbeidarpartiet framover har meir å gå på når det gjeld oppslutning enn å leggje seg midt på 20-talet.

– Eg meiner vi har eit større potensial enn det. Men eg ønskjer å ta utgangspunkt i kva vi har gjort for å nå det resultatet etter at vi opplevde langt under 20, seier han.

Sjølv har han ambisjonar om å komme høgare. Men det er ikkje noko poeng å bruke historiske resultat på 30- og 40-talet til å snakke ned eit resultat som veldig mange der ute i Europa seier er sterkt for eit sosialdemokratisk parti, argumenterer han.

– Det dei spør om, er kva parti som vart størst, og kven som får statsministeren. Og det at vi blir det, det meiner eg er eit val vi skal vere stolte av.

Både storleik og samarbeid tel

– Er det likevel ei erkjenning i dette av at den tida er forbi der de kan forvente resultat på 30-talet?

– Nei. Det trur eg ikkje. Vi kan openbert få resultat på 30-talet. Men eg trur vi blir ei dårleg utgåve av oss sjølv viss vi nærast skal abonnere på eit slikt nivå, seier Støre.

Han illustrerer med eit døme korleis valresultat og gjennomslag ikkje alltid går hand i hand. I 2015 fekk Ap 33 prosent i kommunevalet, og i 2019 vart oppslutninga på 25 prosent. Likevel vart utteljinga større i 2019 fordi Ap fann fram til gode løysingar og samarbeid, særleg i dei store byane.

– Det er to storleikar som tel i eit val: Det resultatet du får, og det du får saman med andre. Og summen av det meiner eg er ein god kombinasjon, seier Støre.

