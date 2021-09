Noreg gir 80 Nato-tilsette afghanarar opphald

innenriks

I samband med at Kabul tok over makta i Afghanistan, evakuerte Noreg både eigne borgarar og lokalt tilsette afghanarar. Samtidig vart fleire Nato-tilsette evakuerte, og det er 80 av desse regjeringa no vil gi opphald, melder VG.

– Det var tidleg eit ønske om at Nato-land og partnarland skulle gi vern til dei som ikkje jobba spesifikt for eit enkeltland i Afghanistan. Der har vi alle eit ansvar, der Noreg tidleg sa seg villig til å bidra, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG.

Blant dei som får opphald er det òg familiemedlemmer av dei Nato-tilsette.

(©NPK)