Ni positive koronaprøver påvist hos tilsette på Oslo universitetssjukehus

innenriks

– Vi har ingen indikasjonar på at pasientar er smitta, opplyser sjukehuset.

Vidare skriv dei at alle tilsette var fullvaksinerte, og at smitten mest sannsynleg starta via barna til ein av dei tilsette ved OUS.

Sjukehuset står no i ei fjerde bølgje av koronapasientar, samtidig seier dei at smitteutbrotet førebels ikkje får alvorlege konsekvensar for intensivdrifta.

– Dette smitteutbrotet viser at pandemien ikkje er over, og at sjølv fullvaksinerte kan bli smitta. På vegner av intensivpasientane våre – og andre sårbare pasientgrupper – vil vi derfor oppmode alle våre uvaksinerte som har fått tilbod om vaksine, om å la seg vaksinere, seier avdelingsleiar Dag Jacobsen.

(©NPK)