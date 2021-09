Mann dømd for å ha tappa to selskap for over 9 millionar

innenriks

– Nettverket har tappa samfunnet for store verdiar og har i tillegg bidrege til arbeidslivskriminalitet. Dei 20 selskapa som er involverte, har hatt reelle kundar i marknaden, og lovlydige borgarar kan derfor uvitande ha bidrege til alvorleg økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Det er alvorleg, seier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim.

Den 50 år gamle mannen fekk tre års fengsel i Eidsivating lagmannsrett. Glåmdal og Romerike tingrett fann han før sommaren skuldig i å ha tappa to av sine eigne selskap for millionverdiar. Økokrim anka straffeutmålinga på to års fengsel til lagmannsretten.

Tilstod

Mannen gav ei delvis tilståing då saka gjekk for tingretten. Det var derfor berre straffeutmålinga som vart behandla i lagmannsretten.

Ankedomstolen legg til grunn at mannen tappa selskapa for 9,4 millionar kroner. Han er òg dømd for kvitvasking av over 400.000 kroner.

50-åringen er den førebels åttande domfelte av til saman ni tiltalte i nettverket sakskomplekset omfattar. Utruskapen skjedde ved at det vart gjennomført utbetalingar utan motytingar. Mannen må òg tole inndraging av 3,8 millionar kroner.

20 selskap

Nettverket har ifølgje Økokrim gjort seg skuldig i økonomisk utruskap mot 20 selskap i hovudsak i reinhalds- og byggjebransjen. Domstolane har i fleire av sakene slått fast at hovudformålet var å unndra skatt og meirverdiavgift ved betaling av fiktive inngåande fakturaer, og etter tilbakeføring av pengane mogleggjere svart lønnsutbetaling.

Saka omfattar utruskap og kvitvasking for cirka 70 millionar kroner.

– Dette har vore ei omfattande etterforsking av eit stort og organisert nettverk som driv med fiktiv fakturering for å unndra betydelege beløp frå statskassa, seier Bender.

(©NPK)