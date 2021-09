Kvinne dømd til sju månaders fengsel etter falsk valdtektsskulding

innenriks

I august 2018 opplyste den i dag 26 år gamle kvinna til politiet at den tidlegare kjærasten hennar hadde overfalle henne, og påført henne kuttskadar i ansiktet under eit valdtektsforsøk, skriv Rett24.

Mannen vart arrestert og sat to døgn i politiarrest, medan leilegheita hans vart ransaka. Hausten 2019, vel eit år etter at saka vart meld, melde politiet kvinna for falsk forklaring. Våren 2020 vart saka lagd bort som ingen straffbart forhold.

Kvinna stod likevel på sitt fram til i mars i år, då ho til slutt erkjende forholdet. Forklaringa hennar var at dei to stod i ein samværsstrid om det kvinna, på det tidspunktet, trudde var deira felles son. Ho var redd for at han ville få omsorga for barnet

Saka vart behandla som tilståingssak i Oslo tingrett i vår, men ikkje publisert før no i haust.

Kvinna fekk fem månaders strafferabatt på grunn av tilståinga og fordi saka berre dreidde seg om ei skulding om forsøk på valdtekt.

