Færre hjartesjuke i 2020

innenriks

Til saman var det over 4.000 færre registrerte tilfelle av akutt hjerneslag, akutt hjarteinfarkt, atrieflimmer og hjartesvikt enn i 2019, viser tal frå Folkehelseinstituttet.

FHI trur det kan ha ein delvis samanheng med koronapandemien, og tiltaka som vart sett inn for å kjempe mot viruset. I mars og april, altså månadene då Noreg var under dei strengaste koronatiltaka, var det over 900 færre tilfelle av atrieflimmer enn gjennomsnittet for same periode 2017–2019.

Kvåle trekkjer fram fleire årsaker: generell nedgang i planlagd aktivitet, færre pasientar som oppsøkjer lege på grunn av ikkje-koronarelaterte årsaker, og nedgang i influensasjukdom.

Dødelegheita av hjarte- og karsjukdommar i 2020 var den lågaste sidan 1970.

