Sp opnar for sonderingssamtalar med SV og Ap

Måndag heldt Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum eit velkomstmøte med den nye stortingsgruppa til Senterpartiet, som no har vakse til 28 representantar – opp frå 19 etter førre val og berre 10 etter valet for åtte år sidan.

– Vi har konkludert med at vi ønskjer ein sonderingsrunde for å kartleggje om det er grunnlag for regjeringsforhandlingar med SV og Ap, seier Vedum.

Sp har tidlegare stått hardt på at dei ønskte ei regjering med berre Ap og Sp. Men sjølv om Vedum i lang tid har stått fast på at han ønskjer ei Ap/Sp-regjering, har han heller aldri lukka døra fullstendig for ei regjering der også SV er med.

Vedum seier at han har snakka med begge partileiarane etter avgjerda til stortingsgruppa.

– Eg var nettopp på kontoret til Jonas Gahr Støre og informerte han om den avgjerda som vi har teke, og eg ringde òg Audun Lysbakken for nokre minutt sidan, seier Vedum.

Han ønskjer ikkje å spesifisere kva som er dei største smertepunkta mellom Sp og SV.

– Når vi no tek initiativ til ei sondering, så har vi brukt tida sidan valet til samtalar med Ap-leiaren der vi har diskutert dei ulike sakene, og på bakgrunn av dei samtalane så meiner eg det er grunnlag for ei slik sondering, seier Vedum.