Solberg: Førstelinja oftast utsett for truslar og valdelege hendingar

– Vi skal gjere det beste gjennom Nav til å ta vare på dei og sørgje for at dei skal få hjelp. Det er mange i førstelinja i velferdssystemet vårt, som oftast er utsett for truslar og valdelege hendingar. Det er tøft å møte folk som kan vere ustabile og ute av seg, seier Solberg til NRK.

Ho opplyser samtidig at hendinga må bli teken på alvor.

Politiet i Bergen fekk melding om knivstikkinga klokka 10.02 måndag formiddag. Ein mann i 30-åra vart arrestert utan dramatikk kort tid etter.

Ei kvinne i slutten av 50-åra døydde av skadane, medan den andre kvinna i midten av 30-åra er lettare skadd.

Dei pårørande er varsla.

Den sikta er ein mann i slutten av 30-åra, av utanlandsk opphav og har vore norsk statsborgar sidan 2019. Han er ikkje ei kjenning av politiet.

Han er no i avhøyr hos politiet og blir framstilt for varetektsfengsling tysdag.

