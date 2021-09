KrF-toppar avviser nytt vegval for partiet

innenriks

– Mitt råd til partiet vil ikkje vere å setje i gang ein ny vegvalsdebatt, men finne ein samlande leiarkandidat som kan sameine partiet om den sentrumslinja som har kjenneteikna KrF gjennom store delar av den tida KrF har eksistert, seier KrFs parlamentariske leiar, Hans Fredrik Grøvan, til NTB.

Etter at Kjell Ingolf Ropstad laurdag annonserte at han trekkjer seg som KrF-leiar, byrjar no jakta etter etterfølgjaren hans.

Stod på kvar si side

Til liks med fleire andre kjende KrF-politikarar, har Grøvan peika på at det er ein fordel om neste leiaren av partiet sit på Stortinget.

I så fall står valet mellom to kandidatar: KrF-nestleiar og landbruksminister Olaug Bollestad og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Dei tod sto på kvar si side av midtstreken då KrF i 2018 gjekk gjennom eit opprivande vegval.

Bollestad var samd med Ropstad i at partiet burde samarbeide med høgresida, medan Ulstein støtta tidlegare KrF-leiar Knut Arild Hareide i at KrF burde søkje seg til venstresida. Resultatet vart som kjent at KrF i januar 2019 gjekk inn i Solberg-regjeringa.

Meiner vegvalet bidrog til valresultatet

KrF-ordføraren i Fitjar kommune i Vestland, Harald Rydland, seier til VG søndag at han trur partiet må ta ein ny debatt om vegval.

– Eg trur det blir nødvendig å ta ein ny debatt om retningsvalet, og om det inneber at ein skal få gjenetablert ei Høyreregjering ved neste val, seier Rydland til avisa.

Grøvan påpeikar på si side at vegvalet bidrog til KrFs resultat i stortingsvalet, der partiet for første gong i historia hamna under sperregrensa.

– Det er etter mi meining liten tvil om at regjeringsvalet hausten 2018 førte til ei avskaling av KrF-sympatisørar og veljarar som bidrog til det valresultatet vi fekk for ei veke sidan, seier Grøvan.

Han meiner det rette for partiet no er å halde seg til dei vala som er tekne. Når det gjeld opposisjonstilværet, påpeikar han at KrF kan samarbeide med både høgre- og venstresida i enkeltsaker.

– Inntil noko anna er bestemt, må vi halde oss til dei vala som er tekne og jobbe aktivt frå dag til dag for mest mogleg KrF-gjennomslag, seier Grøvan.

Vil ikkje samarbeide med Frp – eller SV

Heller ikkje KrFs andre nestleiar, Ingelin Noresjø, meiner det er ein relevant debatt å ta no. Ho minner om at vegvalet handla om regjeringssamarbeid, medan KrF no skal i opposisjon.

Noresjø, som tilhøyrde den raude fløya under vegvalet, meiner KrF har fått til mykje i regjering – men framhevar at partiet no skal dyrke sin posisjon som eit kristendemokratisk sentrumsparti.

For Noresjø betyr det å setje strek for regjeringssamarbeid med Frp.

– Slik eg ser det, men det veit eg det er ulike meiningar om, inneber det å ikkje gå i regjering med fløyparti i norsk politikk, som SV eller Frp, seier Noresjø, som svarer ja på spørsmål om partiet kan søkje regjeringssamarbeid med både høgre- og venstresida framover.

KrF-topp Ida Lindtveit Røse seier i eit intervju med Klassekampen måndag at ho kan sjå for seg eit samarbeid med SV så vel som Ap og Sp – men ho avviser Frp.

Ja takk begge deler

Til liks med Noresjø, meiner også sentralstyremedlem Karin Kirsti Bakklund Bjørkhaug at KrF kan søkje regjeringssamarbeid i begge retningar i framtida.

Oslo KrF-politikar og fjerde vara til sentralstyret, Espen Andreas Halse, peikar på si side mot høgresida.

– Eg meiner ikkje vi skal avvise noko, men må seie at samarbeidet vårt med Venstre og Høgre i regjering har vore veldig godt og konstruktivt. Dei vil for meg vere dei naturlege primære samarbeidspartnarane òg vidare, seier han.

KrF-veteran Torhild Bransdal seier at det no er viktig å reindyrke KrFs profil og politikk. Ho vil ikkje røpe kven ho meiner partiet bør velje som regjeringspartnar framover.

– Ingen føresetnad for å ta stilling til det i dag. Det vil framtida vise, seier ho.

Verken Bransdal, Halse eller Bjørkhaug ser behov for ein ny debatt om vegvalet til partiet.

Går av fredag

Førstkommande fredag går Ropstad av som partileiar. Då samlast landsstyret i KrF, som er dei øvste valde organa til partiet mellom landsmøta. Bollestad blir samtidig sett inn som fungerande leiar.

Sidan KrF ikkje har ordinært landsmøte neste år, må partiet kalle inn til ekstraordinært landsmøte for å få valt ny partileiar. Det er det landsstyret som gjer, ifølgje KrFs vedtekter.

Valkomiteen må dessutan få i oppdrag å starte jakta på nye leiarkandidatar. Det blir òg tema fredag. Førebels er det ikkje sett nokon datoar for dette arbeidet, får NTB opplyst.

(©NPK)