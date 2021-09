innenriks

Meldinga kjem etter at Meteorologane på Twitter melde om gult farevarsel for vindkast i Vest-Finnmark og Nord-Troms. Tysdag morgon til ettermiddag er det venta vindkast mellom 27 og 32 meter per sekund.

Hauststormen på onsdag medfører høge bølgjer. Frå Trøndelag til Lofoten må det påreknast bølgjehøgder på sju til åtte meter.

(©NPK)