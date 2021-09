Equinor aukar gasseksporten til Europa

innenriks

Til saman aukar produksjonsløyva for desse felta med éin milliard kubikkmeter kvar frå og med 1. oktober, skriv Equinor i ei pressemelding.

– I Equinor gjer vi det vi kan for å auke gasseksporten frå våre felt på norsk sokkel, og produksjonsløyva gjer det mogleg for oss å auke produksjonen gjennom hausten og vinteren frå desse to viktige felta. Dette kjem på eit godt tidspunkt der den europeiske marknaden for gass er uvanleg stramt, seier direktør for gass- og krafthandel i Equinor, Helge Haugane.

Dermed skal Osebergs løyve auke til 6 milliardar kubikkmeter og Trolls auke til 37 milliardar kubikkmeter.

