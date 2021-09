Byråden: – Mørk dag for Bergen kommune

innenriks

Ei kvinne i slutten av 50-åra døydde av skadane etter knivstikkinga, medan ei kvinne i midten av 30-åra er lettare skadd.

– Ein av kollegaene våre har gått bort på tragisk vis medan ho var på jobb. Ein annan har vorte skadd. Tankar og djupaste medkjensle til familien, pårørande som no står midt i krise, sa Jaffery på ein pressekonferanse måndag ettermiddag.

– Det er dramatiske hendingar som rører ved kvar og ein av oss. Vi må ta tida til hjelp for å ta innover oss at vi har mista ein god kollega og tilsett i kommunen.

Fleire vitne skal ha vore inne på Nav-kontora då hendinga skjedde, og nokre skal òg ha sett delar av sjølve handlinga. Direktør for Nav Vestland, Anne Kverneland Bogsnes, seier dei er i sjokk og sorg over å ha mista ein god kollega.

– Vi tenkjer først og fremst på hennar næraste, kollegaen som vart skadd og på dei andre som var til stades. Nav skal vere ein trygg arbeidsplass og ein trygg stad å komme til for dei som treng oss, sa ho på pressekonferansen.

– Det som har skjedd er djupt tragisk, Nav har ei viktig oppgåve i samfunnet. Vi skal møte samfunnet utan sperringar og strenge tryggingskontrollar, sa Kverneland Bogsnes.

Ho legg likevel til at dei no igjen vil sjå på om det er behov for fleire tiltak.

– Vi må igjen sjå på om det er fleire tiltak som må gjerast på kontora våre for å hindre slike forferdelege opplevingar som i dag, seier ho.

