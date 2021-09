Bollestad vil ikkje røpe om ho er aktuell som KrF-leiar

innenriks

– Eg må bruke tid til å tenkje meg om, seier Bollestad til NTB.

Ho understrekar at det er viktig å følgje prosessane internt i partiet, og ho vil ikkje flagge om det er aktuelt for henne å ta over etter Kjell Ingolf Ropstad som KrFs nye partileiar.

Ropstad går av som partileiar fredag. Samtidig samlast landsstyret, som er det øvste valde organa til partiet mellom landsmøta. Bollestad er første nestleiar, og ho blir sett inn som fungerande leiar fram til ein ny partileiar blir vald.

Sidan partiet ikkje har ordinært landsmøte neste år, må partiet kalle inn til ekstraordinært landsmøte for å gjennomføre partileiarvalet. Når dette vil skje, er det landsstyret som gjer.

– Må få ro

Bollestad vil ikkje ha noka meining om det er viktig med ei rask avklaring av leiarspørsmålet.

– Det viktigaste for partiet er å puste med magen og å få ro i organisasjonen. Vi må få ein god prosess rundt dette som opplevast tillitvekkjande, seier Bollestad.

Fleire KrF-politikarar og andre kommentatorar har dei siste dagane sagt at det er ein fordel om den nye partileiaren sit på Stortinget. Det snevrar talet på kandidatar ned til to: Bollestad og utviklingsminister Dag Inge Ulstein. Andre har peika på andre namn, som Ida Lindtveit Røse (28), gruppeleiar i Viken KrF.

Spørsmålet om KrF endå ein gong vil bli drege i ulike retningar i eit nytt vegval, har òg dukka opp. Bollestad avviser dette.

– Den debatten er lagd død, det var avslutta i 2018. No er vi eitt parti, som har felles politikk, og vi skal byggje organisasjonen og partiet saman, seier ho.

Jobbar mot neste val

Med bakgrunn i det skuffande valresultatet på 3,8 prosent, vil det vere avgjerande å sjå KrF som eit samla lag framover, påpeikar ho.

– Det er nødvendigheita av å byggje ein organisasjon og byggje partiet fram mot vala i 2023 og 2025. Det er det som primært er det viktige no, seier Bollestad.

Ho vegrar seg litt for å kommentere om det er heldig at det no kjem så mange utspel om kven som bør bli Ropstads etterfølgjar.

– Eg har ingen kommentar til det. Folk må få lov til å ytre sine meiningar, sånn er det, seier ho.

Valkomiteen skal få i oppdrag å starte jakta på nye leiarkandidatar, og det blir òg tema fredag. Førebels er det ikkje sett nokon datoar for dette arbeidet, fekk NTB opplyst i helga.

