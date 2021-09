Ap, Sp og SV klare til sonderingar

innenriks

– Eg har hatt gode samtalar med Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken sidan onsdag. Eg har då formelt invitert Sp og SV til regjeringssonderingar, og dei har takka ja, sa Støre til pressa etter at det måndag vart klart at det blir sonderingar med tanke på å få til ei fleirtalsregjering – slik Ap-leiaren heile tida har ønskt.

Reiser til Hurdal

Sonderingane skal etter planen starte førstkommande torsdag på Hurdalsjøen Hotell med ein mindre delegasjon frå kvart av partia.

Frå Ap stiller Støre saman med nestleiar Hadia Tajik, medan Sp stiller med partileiar Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leiar Marit Arnstad. SV-leiar Audun Lysbakken var måndag noko uklar på kven han tek med seg.

Senterpartiet har gjennom heile valkampen stått steilt på at dei ønskjer ei regjering med berre Ap og Sp. Vedum har samtidig vore varsam med å lukke døra fullstendig for SV, og etter eit møte i den nye stortingsgruppa måndag seier partiet altså ja til å gå i sonderingar med SV.

– Vi har konkludert med at vi ønskjer ein sonderingsrunde for å kartleggje om det er grunnlag for regjeringsforhandlingar med SV og Ap, seier Vedum.

Snublesteinar

Ingen av dei tre partileiarane ville måndag uttale seg om kva tema som skal diskuterast, eller kva som kan bli dei største politiske snublesteinane i dei kommande sonderingane.

Den siste veka har Støre hatt ei rekkje samtalar på tomannshand med Vedum og Lysbakken. På spørsmål frå NTB om det har teke lengre tid enn han trudde å få dei to med på sonderingar, svarer Støre eit klart «nei».

– Det har skjedd ganske på merket, eigentleg, seier han.

Viktig mellomstasjon

Støre karakteriserer sonderingane som ein viktig mellomstasjon på vegen mot forhandlingar om ei regjeringsplattform.

– Dette er eit godt opplegg for ei fleirtalsregjering. Eg er styrkt i den oppfatninga, seier han.

Det er ikkje er sett ein tidsplan for kor lenge sonderingane vil vare.

– Eg har ikkje sett ei konkret tid på det, men vi har ein timeplan med tanke på når statsbudsjettet blir lagt fram, det er ein grei timeplan å innrette seg til, seier Støre.

– Politikken avgjer

SV står samtidig på at dei krev kraftfulle tiltak for å få ned forskjell og klimautslepp. Men Lysbakken seier han ikkje fryktar at Sp vil gjere seg så vanskelege i forhandlingane at det blir umogleg for SV å gå med i regjering.

– Dei har sine ting, og vi har våre. Så får vi sjå om vi kan møtast. Det blir spennande, seier han til NTB.

– Det stega dei har teke i dag er positivt. Det understrekar det felles ansvaret vi har.

– Kor stor er sannsynet for at sonderingane munnar ut i forhandlingar?

– Det skulle eg gjerne ha visst. Men det er politikken som avgjer, seier Lysbakken.