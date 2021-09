A-ha med ny musikk – første gong på sju år

innenriks

– «True North» blir a-has musikalske reisebrev frå det høge nord – ein livekonsert laga for film med berre nytt materiale. Dette er den melankolske hyllesta vår til havet og nordnorsk natur, fortel Magne Furuholmen til VG.

Prosjektet er eit samarbeid mellom a-ha, Bodø 2024 European Capital of Culture, Svømmehallen Scene, Parkenfestivalen og Arktisk Filharmoni, som speler saman med a-ha på alle låtane.

Førre gong Noregs største popgruppe kom med ny musikk var i 2015, då a-ha sleppte plata «Cast In Steel».

Engasjementet for miljøsaka utgjer sjølve fundamentet for prosjektet.

– Havet har jo lagt heile grunnlaget for Noregs utvikling – først gjennom fiskeri, deretter gjennom olje. Det trøblete tosidige d mellom velferda som dette har skapt, og ei samtidig rasering av naturressursar som vil vere heilt avgjerande for framtidige generasjonar, er eit rimeleg potent tema for kunstnarisk bearbeiding og refleksjon, seier Furuholmen.

