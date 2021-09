Studiane blir utvida for dei mest vrine språka

innenriks

Det er Utdanningsdepartementet som no opnar for at utdanningsinstitusjonane kan lage eit lengre studieløp for grada bachelor for språka som er spesielt vanskelege. Normalt er modellen basert på treårig bachelor og to år for grada mastar.

– I vår globale verda treng vi fleire med høg kompetanse i kinesisk, japansk og arabisk. Dette er krevjande studiar og språk det tek lang tid å meistre godt, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Dermed kan språkstudentane bruke meir tid på å vere i utlandet for å lære seg språket på eit ønskt nivå.

