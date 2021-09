Solberg: – Uheldig at Ropstad ikkje har retta opplysningane

innenriks

Solberg la til at ho oppfattar at Ropstad er oppriktig lei seg over det som skjedde.

– Eg opplever at han er oppriktig lei seg for det som har skjedd og at det gjekk i gløymeboka då han trudde det ikkje betydde noko. Vi må vere forsiktige med slike ting, seier Solberg på spørsmål om ho har tillit til Ropstad.

Aftenposten skreiv fredag at Ropstad innrømmer å ha teke aktive grep for å sleppe skatt på pendlarbustaden i Oslo.

Hadde ulik oppfatning

Solberg gjorde greie for at Statsministerens kontor (SMK) og Stortinget hadde ulik oppfatning om det var skattepliktig, og at det først hadde vorte klarleik i spørsmålet etter dialog med skattestyresmaktene.

Ho minte òg om at skattestyresmaktene no skal gå gjennom saka og gjere sitt vedtak.

Solberg seier at ho først vart kjend med saka sist søndag eller måndag denne veka i samband med at Aftenposten sende innsynskrav til SMK.

Vil ikkje vurdere det Ropstad har gjort

Ho seier at ho ikkje kan vurdere om Ropstad har brote nokon lover med det han har gjort, eller om saka bør etterforskast.

Ho vil heller ikkje seie noko om vurderingane Ropstad har gjort.

– Eg gir ingen vurderingar, for det er ei form for å felle ein dom, seier Solberg.

Statsministeren meiner likevel at signala politikarar sender når dei prøver å betale så lite skatt som mogleg, ikkje er heldig.

– Det er ikkje noko godt signal å sende når ein eventuelt går inn i gråsonene, seier ho.