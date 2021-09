Over 20 politikarar har brote informasjonsplikta overfor Stortinget

innenriks

Over 20 eks-politikarar har fått refs for brot på informasjonsplikta dei siste månadene. Det er mogleg å gi gebyr, men det har ikkje skjedd i nokon av sakene, skriv Dagens Næringsliv.

Ifølgje avisa har nemnda fått opplyst frå ein rådgivar i Justisdepartementet at brot på informasjonsplikta kan utløyse gebyr som ein reaksjon, men nemndleiar Hill-Marta Solberg har kalla gebyr «ein svært streng reaksjon».

– Når det gjeld sanksjonsreglane i dagens lov, viser eg til at nemnda har påpeika behovet for at desse blir gjennomgåtte, då dagens reglar er vanskeleg å nytte. Det blir opp til Stortinget ved revisjon av lova å eventuelt fastsetje nye reglar, seier Solberg.

Stortingsvalet på måndag fører til regjeringsskifte. Per no er det over 70 statsrådar, statssekretærar og politiske rådgivarar som kan få karantenesaker til behandling i året som kjem etter avgangen.

Eit karantenelovutval er sett ned av den noverande regjeringa. Utvalet skal komme med forslag til endring av lova og planen er å leggje fram ein lovproposisjon i første halvår av 2022.

(©NPK)