Lokallagsleiar i KrF: – Eg meiner Ropstad er ferdig som partileiar

innenriks

– Eg er veldig lei meg. Før valet synest eg dette var alvorleg, men når eg høyrde det eg høyrde i dag og såg pressekonferansen, må eg seie at tilliten min forsvann, seier KrF-politikar Erik Næs i Dagsnytt 18 på NRK fredag kveld.

Næs er lokallagsleiar i Skien KrF og tidlegare fylkesleiar i Telemark KrF.

På spørsmål frå programleiar Sigrid Sollund om kva Ropstad no bør gjere, er Næs klar i meldinga:

– Eg meiner Ropstad er ferdig som partileiar, ganske enkelt. I praksis er han det, seier Næs og held fram:

– Det beste han kan gjere for seg sjølv og for partiet, for å hjelpe partiet vidare, det er å trekkje seg.

