innenriks

– Ropstad verkar innstilt på å ta konsekvensane av det som har vore ei dårleg avgjerd. Det er positivt at han vil gjere opp for seg og at han beklagar. Men det som kjem fram no, rokkar ved tilliten til Ropstad som partileiar, påpeikar fylkesleiar Truls Olufsen-Mehus overfor VG.

Han meiner KrF treng å samle krefter etter valet og lage ein plan for framtida. Derfor synest han det er beklageleg at denne saka flyttar fokuset vekk frå dette.

(©NPK)