Klinikkleiar ved OUS: Pandemien er ikkje over

innenriks

– Sjukehuset driv tungt og det gjer det ikkje betre for oss når nokon utanfor seier at dette er over. Det er ikkje røyndommen vår på intensiven. Dette er ikkje over, seier Øyvind Skraastad, leiar av Akuttklinikken ved Oslo universitetssjukehus til VG.

24 koronasjuke pasientar er innlagde ved sjukehuset. Tolv av dei ligg på intensivavdelingane, og ti av dei får respiratorbehandling.

Fire pasientar ligg på hjarte- og lungemaskin, og dermed er alle maskinene til sjukehuset i bruk. Beredskapsmaskiner må mellom anna brukast til hjartekirurgi. Derfor har sjukehuset lånt maskiner frå Bergen.

For å betene hjarte- og lungemaskiner krevst det særskild kompetanse. Pasientane toler ikkje at desse maskinene stansar. Dei er kritisk sjuke, og behandlinga krev mange sjukepleiarar.

– Vi låner no intensivsjukepleiarar frå andre delar av sjukehuset, mellom anna frå toraksintensiv der hjartepasientar blir opererte, seier Skraastad.

Dei alvorleg sjuke covidpasientane som blir behandla på sjukehuset no, er ikkje vaksinerte. Sjukehuset har til saman 60 intensivpasientar.

