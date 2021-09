Forsvararar vil vite om Tengs-sikta vart hemmeleg etterforska

innenriks

Det er forsvararane til mannen som opplyser at dei har sendt ein førespurnad om innsyn til Kontrollutvalet for kommunikasjonskontroll. KK-utvalet som det òg blir kalla, har ansvaret for å kontrollere bruken til politiet av fleire skjulte etterforskingsmetodar, skriv Stavanger Aftenblad.

Advokat Stian Bråstein seier til avisa førespurnaden ikkje skjer av noka spesiell årsak.

– Eg har tilskrive utvalet fordi dette er ei alvorleg sak, og for at vi forsvararar skal vareta og hjelpe han som sit varetektsfengsla på ein best mogleg måte er det avgjerande at vi får tilgang til å omarbeide og analysere alt som er innhenta av bevis i saka. Inkludert det som eventuelt er innhenta ved hjelp av skjulte etterforskingssteg, seier Bråstein.

Mange av dokumenta i saka er òg klausulert, men Bråstein vil ikkje svare på om han har kravd innsyn i dette materialet. Klausulerte dokument er informasjon som forsvararar kan krevje innsyn i, men som dei ikkje kan dele med klienten sin

– Men her er det ein god del informasjon som klienten vår ikkje har fått gjort seg kjend med. Det er problematisk. Så langt har sikta akseptert dette og gitt politiet tid til å etterforske saka, men det er ei løpande vurdering frå vår side om vi skal bringe dette inn for retten. Det er grunnleggjande at ein sikta får gjere seg kjend med etterforskingsmateriale, seier Bråstein.

