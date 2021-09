Bastholm møter Støre til samtalar på skogstur

innenriks

Bastholm erklærte at hennar viktigaste bodskapar til Støre vil vere at barn og unge treng at vi handlar for klima no.

– Mange er klare for klimahandling. Det er noko Jonas bør følgje opp i regjeringsprosjektet, sa ho til frammøtte pressefolk då ho skulle møte Ap-leiaren.

Støre sa at han valde ein tur i marka, fordi dette er noko både han og Bastholm er glad i. Han hadde med seg eple som niste på turen.

Ho la til at det blir godt med eit møte i friskluft.

– Det blir bra med luft rundt øyra når ein skal ha nye idear og tenkje visjonært dei neste fire åra, sa Bastholm.

Arbeidarpartiet er ikkje avhengig av MDGs støtte for å få fleirtal i Stortinget, viss Støre får ønskt oppfylt om eit samarbeid med Senterpartiet og SV. Men han understreka at han likevel synest det er viktig med desse samtalane.

– Det er alltid behov for og viktig å snakke. Ta andre parti på alvor og respekt, det har eg tenkt å gjere, sa han.

Bastholm er den siste av partileiarane på raudgrøn side som møter Støre til samtalar. Tidlegare denne veka har Støre hatt lengre møte med Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum og SV-leiar Audun Lysbakken. Han har òg hatt samtale med Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

