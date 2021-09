Bane Nor ankar Filipstad-dommen til Høgsterett

innenriks

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor seier i ei pressemelding at Høgsterett kan klargjere spørsmålet om kvar grensa skal gå mellom Bane Nors ansvar og folks ansvar for sin eigen tryggleik.

– Vi skal jobbe for å verne allmenta og åtvare mot fare i samband med jernbanen. Bane Nor er likevel heilt avhengige av at folk respekterer barrierane våre og ikkje tek seg ulovleg inn på forbodne område, seier han.

I Borgarting lagmannsrett vart Bane Nor domfelt på alle punkt – òg for aktlaust drap og aktlaus kroppsskade – etter dødsulykka på Filipstad for to og eit halvt år sidan. Even Warsla Meen (15) vart erklært død på staden etter at han fekk straum i seg frå ein køyreleidning som førte 15.000 volt. Hans 16 år gamle kjærast og ein 15 år gammal kamerat vart kritisk skadde i ulykka, men overlevde.

Lagmannsretten listar opp ei rekkje tryggingstiltak som var manglande og for dårleg haldne ved like, og fastslår at det var desse unnlatingane som forårsaka ulykka på Filipstad.

– Når kan vi som føretak blir dømde for å ha valda skade eller død, etter at folk har teke seg ulovleg inn på vårt område, spør Frimannslund

– Vi ønskjer svar på alle desse spørsmåla. Dette handlar om viktige prinsipp, både for oss og for mange andre verksemder.