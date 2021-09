23-åring blir statssekretær for Iselin Nybø (V)

innenriks

Brandsås er 23 år gammal og er dermed den yngste statssekretæren som er utnemnd av Solberg-regjeringa, ifølgje Nærings- og fiskeridepartementet.

– Eg ser fram til å framleis gjere ein jobb for regjeringa og landet i tida fram til ei ny regjering tek over, men no i ei ny rolle. Dette er stort for ein ung trønder, seier Brandsås.

Han har vore politisk rådgivar for Nybø sidan oktober i fjor. Han har tidlegare vore politisk rådgivar i Kunnskapsdepartementet for Trine Skei Grande og Guri Melby.

