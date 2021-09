Vedum held spørsmål om SV i regjering ope

innenriks

Torsdag kalla inn Vedum til pressekonferanse i Stortingets vandrehall etter eit møte i Senterpartiets sentralstyre. Der ville han likevel ikkje svare konkret på eitt einaste spørsmål frå pressen.

På NTBs spørsmål om han har fått eit klart signal frå sentralstyret om Senterpartiet bør seie ja eller nei til å gå i regjering med SV, svarte Sp-leiaren:

– Eg har fått alle fullmakter eg treng for å få gjennomslag for politikken vår.

Opp til Vedum

Ifølgje politisk redaktør i Nationen Anne Ekornholmen betyr det at det no er opp til Vedum om døra skal opnast for SV eller ei.

Pressekonferansen fann stad like etter at SV-leiar Audun Lysbakken hadde hatt møte med Ap-leiar Jonas Gahr Støre. Både Ap og SVs plan A er ei trepartiregjering.

– Det var eit triveleg og veldig konstruktivt møte, sa Lysbakken i etterkant.

Frå Vedum ville alle journalistane ha ei avklaring om han er villig til å inkludere SV i regjeringsforhandlingane med Ap.

Men det einaste Vedum ville stadfeste, er at han har ein god dialog med Støre, noko han gjentok minst åtte gonger. Onsdag kveld sat dei to rundt tre timar saman i Støres bustad på Ris i Oslo.

– Det er eit godt spor, seier han.

Forsiktig ordval

Under heile seansen var Vedum svært forsiktig med ordvalet og lét vere å komme med utsegner som kan tolkast i retning av at Sp lukkar døra for SV.

Derimot sa han, som så mange gonger før, at dei beste løysingane kjem gjennom samtalane mellom Ap og Sp.

– Så er det sjølvsagt saker i Stortinget der det er naturleg at SV vil støtte ting frå Sp og Ap, sa Sp-leiaren, som også la vekt på den politiske kjøttvekta, og at det er Sps framgang som sikra dei raudgrøne sigeren i valet.

– Ap og SV går samla sett tilbake. Senterpartiet har auka frå ti representantar i 2013 til 28 representantar i 2021, understreka han.

Ekornholmen trur Vedum har fått beskjed av sentralstyret om å stå på krava og halde på strategien om ein Ap/Sp-regjeringa så lenge som mogleg.

Samtidig trur ho at Vedum til slutt vil seie ja til å setje seg ned ved forhandlingsbordet med SV.

– Men han vil ikkje gjere det før det blir meir tydeleg i samtalane med Støre kva dei ulike partia kan gi og få, meiner ho.

Indre strid

Vedum må òg ta omsyn til ein indre strid i eige parti om regjeringsspørsmålet. Fleire toppar i partiet, blant dei parlamentarisk nestleiar Kjersti Toppe, har teke til orde for å seie ja til SV. Også langt fleire Sp-ordførarar seier ja enn nei, viser ei rundspørjing.

I tillegg vil både Bondelaget og Småbrukarlaget ha SV med i ei ny regjering.

Sp-nestleiar Ola Borten Moe vil på si side ha ei mindretalsregjering av Ap og Sp – med SV som støttehjul.

SV ville torsdag ikkje kommentere utsegnene til Vedum overfor NTB.

I Ap kan ein truleg seie seg fornøgd. Etter det NTB har grunn til å tru, er Ap svært opptekne av å behalde eit manøvreringsrom så lenge som mogleg og forhindre at Vedum seier noko som låser prosessen, eller som gir Sp fallhøgd.

Støre er ikkje overraska over at Sp held fast ved ei topartiregjering med Ap og Sp.

– Det forstår eg, det er Senterpartiets utgangspunkt. Men vi held fram med å ha samtalar om dei sakene. Det har vi ikkje tenkt å forhaste oss med, seier han.

Uravstemmingsfloke

Ei anna sak som har vekt uro i Sp, er SVs landsmøtevedtak om å sende ei eventuell ny regjeringsplattform ut til uravstemming i partiet.

Heller ikkje dette ville Vedum seie noko konkret om torsdag. På spørsmål om Sp vil krevje at SV droppar uravstemminga, svarer han:

– Poenget no er ein diskusjon vi har med Støre om saker.

Sp-leiaren vil heller ikkje seie kva departement han ønskjer seg.

– Det er sakene som er det viktige, og som er det vi bruker tida på no, seier Vedum.

(©NPK)