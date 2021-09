Svak nedgang på Oslo Børs

innenriks

Blant dei mest omsette aksjane var Equinor som enda ned 1,9 prosent og Norsk Hydro som enda ned 0,9 prosent. Yara (+1,8), Aker BP (+1,2) og Kahoot! (+0,7) var òg høgt på omsetningslista.

Fiskeoppdrettaren Atlantic Sapphire fall meir enn 20 prosent etter at det braut ut brann i det danske anlegget til selskapet natt til torsdag. Selskapet reknar med at all fisk i anlegget går tapt, skriv E24.

Oljeprisen var òg ned torsdag ettermiddag. Eit fat nordsjøolje vart omsett for 74,9 dollar, ned om lag 0,8 prosent.

På dei viktigaste børsane i Europa var DAX 30 i Frankfurt opp 0,4 prosent, CAC 40 i Paris opp 0,8 prosent og FTSE 100 i London opp 0,2 prosent.

