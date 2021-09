Støre vil ikkje ha samarbeidsavtale med Raudt

innenriks

– Det har ikkje vi lagt opp til. Vi ønskjer ei fleirtalsregjering med god kontakt med dei andre partia. Vi har ikkje gjort nokon planar for ein avtale, sa han.

– Det er naturleg å ha kontakt med Raudt og MDG på jamleg basis, sa han vidare.

Raudt vil ha Oslo-modell

Raudt-leiar Moxnes ønskjer seg eit stortingssamarbeid på linje med det Ap har med Raudt i Oslo, men det er altså ikkje aktuelt for Støre.

Støre sa vidare at det er møta med SV og Sp som er viktige for Arbeidarpartiet med tanke på samarbeid og å danne ei ny regjering, og han karakteriserer møta med SV-leiar Audun Lysbakken og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum som gode.

Har komme vidare i samtalane

På spørsmål om han har komme vidare med Trygve Slagsvold Vedum, svarte Støre dette:

– Med fem timar samtaler til saman har eg komme vidare, ja. Vi held fram med å prate, det trur eg er veldig bra.

Ifølgje Støre er det ingen planar for at dei tre skal møtast saman.

Koseleg heime

Bakgrunnen for at Vedum og SV-leiar Audun Lysbakken vart invitert heim, er mellom anna at dei skal samarbeide tett saman framover.

– Også er det så koseleg hos meg, og eg har hyggjelege ting å servere, sa Støre med eit smil.

– Om det blir tolka som ei tillitserklæring, er det bra. Dei har vore på middag hos meg før, det er ikkje første gong.

På planen for fredag står eit møte med MDG-leiar Une Bastholm. Då blir det skogstur på dei to, ifølgje Ap-leiaren.

