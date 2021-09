Støre: – Ein fin prat

innenriks

SV-leiaren var to og ein halv time inne hos Støre torsdag. Nøyaktig like lenge som Sp-leiar Vedum.

– Det var ein fin prat, som det høver seg. Vi har god tid. No har vi hatt to og ein halv time i går med Sp og to og ein halv i dag med SV. Det var vel nytta tid, seier Støre.

Han vil ikkje konkludere om draumeregjeringa med alle dei tre partia er mogleg.

– Eg konkluderer ikkje på det no. Det er viktig overfor dei to at dette skjer grundig, og at vi pratar saman i rett rekkjefølgje. Når eg beskriv dette som vel anvend tid betyr det at vi tek det store mandatet veljarane har gitt på alvor, så skal vi snakke oss igjennom kva det skal bety av politikk, seier Støre.

Han seier han skal ta ein prat med Raudts Bjørnar Moxnes seinare fredag.

– Vi snakkar òg med Raudt og MDG, men med eit litt anna perspektiv. Eg er oppteken av å gjere dette på ordentleg vis, seier Støre.

(©NPK)