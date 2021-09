Sakkunnige kjem med rapport om Tor Kjærviks son

innenriks

Dei sakkunnige som har undersøkt den sikta, hadde først frist til 22. august med å levere rapporten sin. Fristen vart forlengd og det er no venta at han skal vere klar 22. september.

Då vil det truleg òg bli klart om dei støttar oppfatninga til påtalemakta om at 36-åringen mest sannsynleg var utilrekneleg då han drap faren og prøvde å drepe sambuaren til faren 12. april i år.

I ei rettsavgjerd frå Oslo tingrett onsdag, der sonen vart fengsla fram til 13. oktober, viser retten til at det framleis herskar tvil om den 36 år gamle mannen var å rekne som utilrekneleg då han skaut og drap faren. Retten viser til eit tidlegare kunngjort fengslingsvedtak frå juli der det går fram at det ikkje er avklart om den drapssikta mannen faktisk var utilrekneleg då drapet vart gjort.

– Når det gjeld den psykiske helsesituasjonen for sikta, meiner denne retten at det på det noverande tidspunktet framleis er sannsynleg at sikta hadde skuldevne i gjerningsaugneblinken, og at det ikkje finst bevis som tilseier at sikta mest sannsynleg ikkje hadde skuldevne i gjerningsaugneblinken, men spørsmålet verkar tvilsamt, var oppfatninga til tingretten i juli.

Retten la likevel til at tvilen var auka etter at 36-åringen hadde vorte overført til tvunge psykisk helsevern.

