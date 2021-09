Røykvarslar er første bod i dei nye ladevitreglane

innenriks

I ei undersøking seier 27 prosent av dei spurde at dei ladar i rom der det ikkje finst røykvarslar.

Brannvernsforeininga, Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If lanserer no ti nye ladevitreglane. Første ladevitregel er «Lad i eit rom med røykvarslar». Den årlege brannvernsveka startar måndag.

– Dessverre har det vore fleire alvorlege brannar om natta det siste året som har starta i ladeutstyr eller batteri, seier Rolf Søtorp, administrerande direktør i Brannvernforeningen.

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap håpar at råda vil hjelpe folk til å lade tryggare.

– Vi omgir oss med stadig fleire saker og ting som blir lada, og det er viktig å bruke godt ladevit, seier seksjonssjef Jon Eirik Holst.

Ladevitreglane:

1. Lad i rom med røykvarslar

2. Lad når du er vaken og til stades

3. Les og følg bruksanvisinga til produsenten

4. Bruk helst original ladar

5. Lad på eit underlag som ikkje lett kan brenne

6. Ikkje lad i senga

7. Ikkje lad i korridor eller i trapperom. Dei må kunne brukast som fluktveg ved brann

8. Byt ut skadd utstyr

9. Stopp lading dersom det kjem lydar, lukter eller blir unormalt varmt

10. Ved røyk og flammar, ring brannvesenet på 110

