Møta gjekk mellom anna føre seg på hotellet Oslo Plaza, melder NRK.

POT var forløparen til Politiets tryggingsteneste (PST), som ifølgje kanalen no for første gong stadfestar at muslimar vart innkalla til samtalar.

– I den situasjonen vi var i, med det fokuset vi hadde hatt, hadde vi lite kontakt med og tilgang til informasjon frå islamistiske miljø. Vi famla nok, som mange andre av søstertenestene våre, med å identifisere kven vi skulle snakke med, seier stabssjef Erik Haugland i PST.

