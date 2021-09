Mann tiltalt for drap på Sofie Vo Nguyen i Bergen

innenriks

– Dette er ei veldig alvorleg sak, seier statsadvokat Silje Solheim til Bergens Tidende.

Ifølgje avisa er mannen òg tiltalt for å ha putta katten til kvinna i ei vaskemaskin, der han vart funnen død etter nokre dagar.

Det var 26. september i fjor at 20 år gamle Sofie Vo Nguyen vart funnen død i ei leilegheit ho leigde i Åsane i Bergen. Mannen som er sikta for drapet, budde saman med kvinna, men dei to var ikkje kjærastar.

Mannen har tilstått drapet, og han vart innlagd på psykiatrisk sjukehus for ein prejudisiell observasjon. Det vart seinare gjennomført ein full judisiell observasjon av mannen, der konklusjonen var at mannen var tilrekneleg.

– Dei sakkunnige har vurdert han som tilrekneleg. Det er ingen forhold som tilseier at om han er tilrekneleg har betydning for ein eventuell tiltale, sa forsvararen, advokat Erik Johan Mjelde, til Bergens Tidende i juni.