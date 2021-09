Mann arrestert etter Trosterud-skytinga i Oslo

innenriks

– Vi har i dag arrestert ein ny mann i samband med skyteepisoden på Trosterud. Han er sikta for to drapsforsøk, seier Grethe Lien Metlid, leiar for Felles eining for etterretning og etterforsking (FEE) i Oslo politidistrikt, til NTB torsdag formiddag.

Skyteepisoden fann stad på Trosterud i Groruddalen i Oslo natt til 25. august i år. To unge menn vart funne skadd og alvorleg skadd etter at ein ukjend person løyste skot mot dei.

Det var Dagbladet som først omtalte arrestasjonen.

Metlid vil ikkje gå ut med ytterlegare informasjon om arrestasjonen utover at den skjedde i morgontimane torsdag.

Arrestert aust i Oslo

Metlid seier til NTB at mannen vart arrestert i ei leilegheit i ein bydel aust i Oslo.

– Han er på politihuset no, og vi håpar å komme i gang med avhøyr så fort som mogleg. Vi er òg i gang med ei vidare etterforsking i kjølvatnet av arrestasjonen, seier ho.

Ein mann i 50-åra vart arrestert 31. august og sikta for drapsforsøka, men vart lauslaten to dagar seinare fordi mistanken mot han var svekt.

Også den nye mannen politiet har arrestert, er godt vaksen, stadfestar Metlid.

– Vi ønskjer likevel ikkje å gå ut med alder på den nye sikta. Vi hadde ein annan mann som var arrestert, men denne mannen er ikkje knytt til den nye arrestasjonen, seier ho.

Varsam med detaljar

– Vi jobbar framleis med etterforsking i saka og er derfor varsame med informasjonen vi går ut med, seier Metlid.

Politiet har førebels ikkje teke stilling til om den sikta skal framstillast for varetektsfengsling.