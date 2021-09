Lysbakken: Trur det blir eit godt møte

innenriks

Møtet starta klokka 10 torsdag formiddag, og kjem dagen etter møtet mellom Støre og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

Medan Vedum fekk middag, er det kaffi Ap-leiaren har å by på i dag.

– Hyggjelegare frukostgjest går det ikkje an å få, sa Støre idet han ønskte Lysbakken velkommen inn i heimen sin på Ris i Oslo.

SV-leiaren vart på si side følgd av eit stort pressekorps på veg opp til Ap-leiaren. Han kunne fortelje at han var optimist i forkant av møtet.

– Eg trur det blir ein god prat. Vi treng rett og slett litt tid til å setje oss ned og prate saman og finne ut av ting, seier han.

– Ikkje forvent nyheiter

Lysbakken vart spurd om korleis det var å skulle gå inn i eit mogleg ekteskap der den eine parten ikkje vil. Både Støre og Lysbakken ønskjer seg raudgrøn regjering med Ap, SV og Sp, men sistnemnde parti er meir lunkne til ideen.

– No får vi sjå på akkurat dette. Vi har fått ei oppgåve av veljarane, som er å bidra til at Noreg får ei ny regjering. Det tek vi på alvor. Vi veit at vi må finne ut av kven som skal sitje i regjeringa, men vi skal òg finne ut av kva det er vi skal gjere for folk i Noreg for å få til eitt rettferdig grønt skifte, seier Lysbakken.

Han seier han ikkje ventar å komme ut av møtet med store nyheiter, og seier det ikkje er eit forhandlingsmøte.

– No skal vi byrje samtalane og sjå kor langt vi kjem. Så tek vi det derifrå, seier Lysbakken.

– For oss gjeld det vi har sagt heile tida. Vi er førebudde til å gå i regjering, men det er politikken som avgjer. Vi går inn viss vi får til nok, og i opposisjon viss det er for slapt.

Taus Vedum

SV-nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes sa onsdag til NRK at målet med møtet mellom dei to partileiarane er å finne ut om det er mogleg å danne fleirtalsregjering

Sp-leiar Vedum ville etter møtet sitt med Ap-leiaren onsdag ikkje svare på om haldninga hans til ei regjering som inkluderer SV, har endra seg.

– No har vi snakka hyggjeleg saman, og vi bruker tida no til å løfte fram ulike problemstillingar. Det er det vi har brukt kvelden til, sa Vedum.

Også han sa onsdag kveld at han truleg skal snakke med Støre igjen torsdag, men gav ikkje meir informasjon enn det.

