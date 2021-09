Luktesansen som forsvann med covid-19

innenriks

Av sansane våre er kanskje luktesansen den vi tillegg minst betydning. Men mange som har hatt covid-19, har brått fått endra oppfatning av kva det betyr å ha lukt- og smakssansen i behald. Ein av dei kjende seinverknadene med covid-19 er tapt eller svekt luktesans – og/eller smakssans.

– Luktesansen er mykje viktigare enn vi trur, seier forskar Preet Bano Singh til NTB. Singh jobbar ved Odontologisk fakultet på Universitetet i Oslo. Ho er utdanna tannlege og har doktorgrad i smakssans.

Singh er i dag Noregs einaste ekspert på lukt og smak. Ho meiner helsestyresmaktene må ta tap av desse sansane meir på alvor og opprette tilbod om behandling. Svenskane opprettar i haust ein eigen klinikk for menneske som har mista lukt- og smakssans. Singh etterlyser ein eigen klinikk òg i Noreg.

– Vi må følgje Sveriges døme og få eit spesialisttilbod òg her, seier ho.

– I haust blir ei rekkje barn og unge smitta av covid-19. Vi kjenner for dårleg konsekvensane av sjukdommen hos denne gruppa, seier ho. Det er uheldig viss vi tek for lett på desse konsekvensane, seier Singh.

Mange mistar luktesansen

Fleire enn 226 millionar menneske har hittil vorte registrert smitta av koronaviruset i verda.

Singh seier at metaanalysar frå nye studiar med covid-19 pasientar viser at det er alvorleg tap av lukt hos 77 prosent av pasientane som har fått nedsett luktesans etter sjukdommen og der luktefunksjon vart målte. Ho har sjølv delteke i studien.

Talet er 44 prosent når pasientane sjølve rapporterer om svekt evne til å lukte.

Mange tusen nordmenn

Ho peikar på at over 177.000 menneske her i landet er meldt smitta av covid-19 hittil.

Av dei som har smaks- og luktforstyrring etter covid-19, kan 77 prosent komme til å ha vedvarande problem med lukt. Ein høg del får òg nedsett eller forvrengt smakssans, brenning i munnen eller auka munntørrleik, seier ho.

Ho har sjølv gjennomført observasjonar hos pasientar med plager etter korona. Desse observasjonane stadfestar problemet med tap eller svekking av luktesans og forvrenging av smakssansen, seier ho.

Framtidige studiar

Kirsten Gravningen er overlege i FHI. Ho viser til FHIs andre hurtig-kunnskapsoppsummering om «Langvarige symptom etter covid-19» av 20 studiar, og 4 var norske. Kunnskapsoppsummeringa viser at delen ikkje-sjukehusinnlagde pasientar som rapporterte minst eitt symptom omtrent seks månader etter covid-19, varierte mellom 8 og 61 prosent, der trøyttleik/utmatting, tungpust og nedsett lukte- og smakssans fanst hyppigast.

Gravinga meiner det må gjennomførast fleire studiar framover av seinverknadene som tap av luktesans i befolkninga etter covid-19.

– Framtidige studiar av langvarige symptom etter covid-19 bør inkludere fleire deltakarar, ha ei kontrollgruppe og inkludere ein lengre periode av pandemien. Dette vil gi sikrare svar på kor stor del som har endra, svekt eller vedvarande tapt lukte- og smakssans etter 6 månader eller lengre etter gjennomgått covid-19, skriv ho i eit svar til NTB.

Svensk luktklinikk

I Sverige blir det anslått at rundt 300.000 svenskar vil ha redusert luktesans etter covid-19.

Johan Lundström er forskar på lukte- og smakssans ved Karolinska Institutet.

Han seier til nyheitsbyrået TT at det er eit skrikande behov for behandling av pasientar med tap av luktesans.

I september opnar derfor Sveriges første luktklinikk.

– Talet som opplever langvarig tap av luktesans, kan samanliknast med dei som får kreft, eller hjarteproblem, seier Lundström. Han kallar det den nye folkesjukdommen.

Det er ein karakteristikk Singh delar.

Opnar luktmottak

Kor handikappa blir ein utan luktesans? Det er sjølvsagt ikkje så dramatisk som å miste synet eller høyrselen. Mange lever godt med å miste denne sansen heilt eller delvis, medan andre opplever at livet blir endra dramatisk.

– Tap av luktesans kan påverke både matinntak, livskvalitet og mental helse, seier Singh.

– I starten opplever dei fleste at dei går ned ganske mykje i vekt, seier Lundström.

Seinare blir problemet det motsette. Folk som har mista luktesansen, kompenserer ofte med meir sukker, salt og feitt for å få ei slags tilfredsheit når dei et.

– Vi ser at folk som mistar luktesansen, ofte går opp i vekt på sikt. Nokon kan bli ganske tjukke. Dette er eit klart resultat av å miste luktesansen, og eit problem vi har kjent til i fleire år, seier han.

Harsk mat

Det er òg problem av meir praktisk art. Utan luktesans smaker du ikkje om maten har vorte harsk og dårleg og risikerer å ete mat som gjer deg sjuk. Du luktar ikkje røyk og oppfattar ikkje at maten står og brenn seg.

Lundström seier òg at ein ser ei auka grad av depresjon hos menneske som har mista luktesansen, men at ein ikkje veit kva samanhengen kan vere.

– Vi veit ikkje om det er mangelen på gleder som å ete og drikke som fører til depresjon. Eller om det er dei delane av hjernen som regulerer lukt, som også har noko å seie for utvikling av depresjon, seier han.

Kan vere dramatisk

Singh seier at svekte eller tapt luktesans blir opplevd som dramatisk for mange. Ho fortel at nokon òg opplever forvrengd luktesans – og at ein òg kan få andre symptom, som brenning og sviding i munnen. Ho viser til ei pasientundersøking med 496 personar med nedsett luktfunksjon.

– Der svarte 92 prosent at dei opplevde redusert glede av mat og drikke. 85 prosent hadde vorte engstelege for ikkje å oppfatte at mat var skjemt eller oppfatte skadelege gassar. 57 prosent rapporterte at dei kjende seg meir einsame og isolerte. 54 prosent melde om problem med relasjonar med partnar/familie/venner, og heile 43 prosent opplevde depresjon etter tap av luktesansen.

Nokon har òg problem med luktforvrenging og fantomlukter, det siste inneber at hjernen registrerer lukter som ikkje finst.

– Forvrenging i luktesansen er når det du luktar, er heilt feil. Det opplevast nok som verre enn å ikkje lukte i det heile. Som når partnaren din plutseleg luktar heilt annleis, kanskje som av lauk, så kan det påverke forhold. Det er veldig frustrerande, alt blir jo feil, seier Singh.

Fattigare sosialt liv

Menneske som har mista luktesansen, kan dermed få eit dårlegare sosialt liv enn menneske med berre nedsett eller normal luktesans.

Fleire undersøkingar viser at tap av luktesans kan utløyse sosial angst. Ikkje minst fordi folk fryktar at dei luktar vondt sjølv utan å kunne kjenne det, eller kjensla av å vere utanfor fellesskapet når andre nyt god mat og drikke.

– Det kan vere veldig kjedeleg å gå ut og henge med venner og kjende. Våre sosiale liv handlar jo i stor grad om å ete og drikke saman. Vi et middag, drikk kaffi, tek ein øl, seier Lundström.

– Viss alt smaker som graut, blir det veldig kjedeleg, seier Lundström.

Det er òg konkrete farar ved å ikkje ha luktesans. Det er viktig å kunne lukte røyken ved til dømes ein brann, lukta av ròte, mugg, avføring eller dårleg mat.

Luktar som sjukdom

Vi får òg annan informasjon gjennom luktesansen, ting som vi stort sett ikkje er klar over. Til dømes kan vi kjenne veldig tydeleg om eit individ er sjukt eller ikkje. Alder og kjønn og slektskap er òg ting vi kan lukte.

Men luktesansen er veldig individuell. Det som luktar godt for ein, kan lukte vondt for ein annan.

Lundström seier det er det som gjer det vanskeleg med luktforsking.

– Du kan ta omtrent kva som helst duft, men likevel vil det alltid vere nokon som anten hatar eller elskar den.

Motorveg i hjernen

Luktesansen har eit nært samband til minnet – på godt og vondt. Alle som har kasta opp etter å ha ete eller drukke noko spesielt, kjenner sannsynlegvis igjen kjensla av ikkje å vilje ete det igjen.

Ei lukt kan òg bringe fram gode minne om menneske eller stader.

Lundström seier at luktesansen har ein «motorveg» inn i minneområda av hjernen. Det er derfor det er så lett å lære dei negative – eller positive assosiasjonane med lukt.

Må takast på alvor

Under koronapandemien har forskarar lært mykje om luktesansen. Både Sing og Lundström peikar på viktigheita av behandling og at ein startar å ta tapet av luktesans på alvor.

Mange som har mista luktesansen fullstendig, har fått beskjed hos legen om at det ikkje er håp om å få den tilbake. Men Singh fortel at det finst behandling som går ut på å trene opp luktesansen igjen, og at det er viktig å komme raskt til behandling.

– Etter luktetrening viser det seg at mange kan bli friske. Det er individuelt kor lang tid det tek, og kor bra dei blir, seier Singh.

Mange lærer seg òg å leve heilt greitt med tapt luktesans og justerer forventningane til matopplevinga. Dei som framleis nyt godt av smakssansen på tunga, opplever salte, søte, sure, umami og bitre smakar. Konsistensen på maten får større betydning.

– Men det er svært viktig at vi får større kompetanse for lukt og smakssansane våre. Og at vi får eit spesialistsenter òg i Noreg, understrekar Singh.

