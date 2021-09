Kollisjon mellom MC og vogntog på E39 ved Flekkefjord

innenriks

Politiet melde om ulykka klokka 5.07 torsdag.

– Det er ei møteulykke mellom ein MC og trailer. Det er i ein tunnel i vestgåande retning, og førebels er det full stans i trafikken, sa operasjonsleiar Tone Lise Erikstad i Agder politidistrikt til NTB rundt klokka 5.10.

Motorsyklisten vart teken hand om av helsepersonell på staden etter kollisjonen. Det er snakk om ein mann.

– Det er to involverte personar, ein i kvart køyretøy. MC-føraren er vaken og medviten, sa operasjonsleiar Tom Einar Gausdal.

– Nødetatane er framme på staden. Vi jobbar med å få oversikt og å sørgje for at den eller dei som treng det, får adekvat medisinsk hjelp, sa han vidare.

Klokka 6 tvitra politiet at MC-føraren vart køyrd til sjukehus med ambulanse, og at føraren av vogntog vart sjekka av helse på staden. Samtidig vart vegen opna i eitt felt, etter at trafikken hadde vorte heilt stansa.

Det er noko oljesøl på staden, og vegtrafikksentralen er varsla.

(©NPK)