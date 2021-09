Jotun: Brannen påverkar ikkje leveringsevna

innenriks

Brannen ser ut til å ha vore avgrensa til energisentralen som er knytt til ein bindemiddelfabrikk på anlegget. I denne er det om lag 20 kubikkmeter varm olje som sirkulerer for å gi varme inn i fabrikken.

Brannen spreidde seg ikkje til sjølve fabrikken, men sidan energisentralen er ute, er fabrikken førebels sett ut av drift. Fabrikken produserer likevel varer Jotun uansett ikkje sel særleg mykje av på denne tida av året.

– Bindemiddelfabrikken leverer primært bindemiddel til eksteriørmåling. Den sesongen er no over, så vi trur ikkje dette har veldig stor betydning på kort eller mellomlang sikt med tanke på leveranse, seier kommunikasjonsdirektør Christian Espolin Johnson i Jotun til NTB.

Han legg til at selskapet jobbar med å finne ut korleis brannen påverkar drifta på lengre sikt.

– Fokus no er å få full oversikt over kva som har skjedd. Det blir nedsett ein granskingskommisjon som skal sjå nærare på kva som har skjedd, kva som har gått feil og korleis vi skal sikre at dette ikkje skjer igjen seinare, seier Johnson.

