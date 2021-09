Framleis store forseinkingar i psykiatri og rusbehandling

innenriks

– Resultata viser at det er stor variasjon mellom helseregionane og låg måloppnåing, skriv Helsedirektoratet som publiserer nye tal for januar-april for 2021 frå Nasjonal kvalitetsindikatorsystem (NKI).

Blant barn og unge er litt over halvparten (53 prosent) vorte greidd ut innan anbefalt tid. 39 prosent av barna hadde fått gjennomført den første evalueringa av behandlinga innan anbefalt tid. Tilsvarande fekk 46 prosent av dei vaksne evalueringa innan anbefalt tid.

Mange får heller ikkje ein plan utarbeidd saman med ein behandlar. Delen var på 44 prosent i psykisk helsevern for barn og unge, 38 prosent for dei vaksne, og innan rusbehandling hadde 38 prosent fått planen sin i første tertial i 2021.

Helsedirektoratet forklarer at pandemien, tekniske problem, dataproblem, og utfordringar knytte til omorganisering, er nokre av forklaringane bak situasjonen.

– Innføring av nye pakkeforløp for psykisk helse og rus har medført store endringar i organisering og arbeidsmåtar på psykisk helse- og rusfeltet, skriv direktoratet.

