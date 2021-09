Venner og familie mintest Rune Gerhardsen

innenriks

Berre nokre få personar er tidlegare bisette frå Samfunnssalen, blant dei gamle Arbeiderparti-kjempene Haakon Lie og Reiulf Steen.

– Vi skal gle oss over eit liv, som har gitt så mykje til så mange, men som no er over, sa seremonileiar Svein Larsen i innleiingstalen.

Både Ap-leiar Jonas Gahr Støre og tidlegare statsminister Jens Stoltenberg var til stades i bisetjinga.

Rune Gerhardsen døydde laurdag 4. september, 75 år gammal, etter å ha vore sjuk med Alzheimers sjukdom i lengre tid. Han gjekk bort på Nordseterhjemmet i Oslo, med familien sin rundt seg.

